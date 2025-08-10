AM tem 2º maior crescimento do país no cumprimento de mandados de prisão

Visuliazação: 0

A atuação diligente das Polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM) resultou na ampliação de cumprimentos de mandados de prisão colocou o Estado em posição de destaque a nível nacional, conforme dados do Mapa Nacional da Segurança Pública 2025, divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no mês de junho deste ano. O Amazonas registrou um aumento de 61,20% no número de pessoas presas por força de mandados judiciais entre 2023 e 2024.

Os dados posicionam o estado como o segundo do país com maior crescimento percentual neste indicador, totalizando 3.748 prisões efetuadas em 2024.

De acordo com o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, o desempenho é resultado da intensificação das ações de capturas promovidas pelas Polícias Civil e Militar, com apoio técnico da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai). A expressiva elevação dos índices de produtividade da PC-AM é fruto direto da política de integração entre as nossas unidades e da cooperação com os demais órgãos que compõem o sistema estadual de segurança pública.

“A atuação conjunta com a Polícia Federal, a Polícia Militar, o IIACM/DPTC, a SEAI, o Cerco Inteligente de Videomonitoramento – Paredão – e o Departamento Estadual de Trânsito tem sido decisiva para o êxito das operações. Essa articulação amplia a capacidade de resposta das forças policiais e torna as ações de captura mais eficazes”, destacou Torres.

O delegado-geral adjunto enfatizou ainda que o fortalecimento da presença institucional no interior do estado e a reestruturação da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP) foram fatores decisivos para os resultados alcançados.

“No interior, a nomeação de novos servidores em 2024 ampliou significativamente a capacidade operacional das delegacias. Já na capital, a atuação da Polinter tem sido decisiva nesse processo. A unidade implementou medidas de descentralização e passou a compartilhar, de forma sistemática, informações com outras delegacias, o que fortaleceu especialmente o desempenho das unidades distritais de Manaus”, concluiu.

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel Klinger Paiva, destaca que as ações integradas entre a PMAM e a PC-AM resultaram no cumprimento de diversos mandados de prisão na capital e interior do estado e contribuíram para o bom desempenho no Amazonas no ranking nacional.

“Nossas equipes policiais estão sempre nas ruas e apoiando as ações da PC-AM para o cumprimento de mandados. Com essa ação integrada, conseguimos dar um resultado efetivo nas ações de Segurança Pública no Amazonas. As Companhias Interativas Comunitárias (Cicom’s) fazem esse apoio em Manaus, junto com as unidades especializadas como a Rocam, Força Tática de Choque, e nossos batalhões do interior reforçam as ações de cumprimento de mandados nos municípios amazonenses”, destacou o comandante-geral.

Dados da capital e interior

Em 2023, foram 1.127 mandados de prisão cumpridos exclusivamente pelas equipes de investigação da PC-AM. Já em 2024, esse número chegou a 2.542, representando um aumento de 125,5%. Em 2025, o ritmo de crescimento se mantém. No primeiro semestre do ano, a Polícia Civil já cumpriu 1.364 mandados de prisão, um aumento de 27,71% em relação ao mesmo período de 2024 (1.068 mandados).

As delegacias da capital do estado continuam liderando em volume e crescimento. Os Distritos Integrados de Polícia (DIPs) apresentaram aumento de 85,06% no número de mandados cumpridos em 2024, mantendo crescimento de 57,62% no primeiro semestre de 2025. As Delegacias Especializadas da capital também registraram alta relevante: 139,90% em 2024 e 25,88% no primeiro semestre de 2025.

Além disso, as delegacias do interior do Amazonas também apresentaram avanço expressivo. Em 2024, houve aumento de 147,93% no número de mandados cumpridos, totalizando 900 pessoas presas. No primeiro semestre de 2025, já foram 430 mandados cumpridos, mantendo o ritmo de produtividade.

Capturas e Polinter

Conforme o delegado Fábio Aly, titular da DECP, a unidade tem alcançado índices expressivos no cumprimento de mandados de prisão, um desempenho que, segundo ele, é possível graças ao comprometimento, à disciplina e à dedicação dos servidores lotados na unidade.

“Em 2024, a Polinter foi responsável pelo cumprimento de 458 mandados de prisão. No primeiro semestre de 2025, a unidade já contabiliza 240 mandados executados, o que representa cerca de 18% do total de prisões realizadas pela Polícia Civil no período. A Polinter tem mantido resultados expressivos no cumprimento de mandados de prisão”, destacou Fábio Aly.

O delegado destacou que os resultados alcançados pela unidade refletem avanços na modernização das rotinas administrativas e no fortalecimento dos canais institucionais de denúncia. Um dos exemplos citados foi a implementação do atendimento via WhatsApp, que ampliou o alcance das comunicações e acelerou a troca de informações com a população.

Ele também ressaltou que o sucesso das ações de capturas está diretamente ligado à cooperação de outros órgãos de segurança pública, conforme enfatizado pelo Delegado-Geral Adjunto. “Essa integração tem viabilizado o recebimento de informações estratégicas e contribuído para uma atuação mais precisa na localização e captura de foragidos”, afirmou.

Aly destacou, ainda, o papel fundamental da sociedade nos resultados alcançados. Segundo ele, a maioria dos foragidos costuma residir em imóveis alugados e mudam de endereço com frequência, o que dificulta a localização por métodos tradicionais de investigação. “Por isso, a colaboração da população, por meio de denúncias, é essencial para o êxito das operações e para a retirada desses indivíduos do convívio social”, concluiu.

Denúncias

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população nas ações de segurança. Informações sobre foragidos podem ser repassadas, de forma anônima, pelos números 181, disque-denúncia da Segurança Pública (SSP-AM) ou pelo WhatsApp da Polinter, (92) 3667-7727.