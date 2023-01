O Amazonas recebeu, nesta terça-feira (17/01), 22.810 doses de Coronavac para a vacinação de crianças contra a Covid-19. O imunizante é autorizado para uso em crianças com idade de 3 anos ou mais e está sendo distribuído aos municípios que apresentaram desabastecimento de vacinas para esse grupo etário.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), também ressalta, que a dose de reforço para os adultos está disponível nos postos de saúde no estado.

“Já distribuímos as doses para a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus a fim de disponibilizar para o público pediátrico. Lembrando, que o Amazonas está em fase verde de muito baixo risco de transmissão da Covid-19. Mas, precisamos continuar avançando e combatendo à Covid-19”, ressaltou a diretora-presidente da FVS, Tatyana Amorim.

Como ação de rotina, a coordenação estadual do PNI está monitorando os municípios na distribuição das doses de forma mais rápida possível, para atender ao andamento das campanhas de vacinação contra a Covid-19, segundo informa a gerente de Imunização do Amazonas em exercício na FVS-RCP, Angela Desiré.

“Estamos distribuindo os imunizantes de forma ágil, como costumamos fazer pelo PNI, atendendo a necessidade dos municípios para dar andamento às campanhas que são de responsabilidade dos municípios”, destacou Angela.

Tatyana Amorim também fortalece o pedido à população, para que busque a aplicação de sua dose de reforço da vacina contra a Covid-19: “O importante é que a população atualize a sua situação vacinal e procure o posto de vacinação mais próximo da sua residência”, enfatizou.

Completar o esquema vacinal com a 1ª e 2ª doses, e tomar a dose de reforço (3ª e 4ª doses), é a principal arma contra complicações que podem ser causadas pela Covid-19.

Vacinômetro

No Amazonas, especificamente no grupo de crianças de 5 a 11 anos, foi registrada a aplicação de 345.049 doses da 1ª e 211.462 doses da 2ª, até segunda-feira (16/01). As campanhas de vacinação são de responsabilidade das secretarias municipais de saúde.