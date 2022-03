Avalie o post

Estudante de 13 anos estava com objeto na mochila; oficiais do Bope constataram que artefato não apresentava risco de explodir

Belo Horizonte – Um adolescente de 13 anos levou uma granada para a sala de aula, na manhã da última terça-feira (22), em uma escola particular do bairro Sion, na região centro-sul de Belo Horizonte.

Estudante levou granada para a sala de aula. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um segurança que havia sido informado pela coordenadora do colégio de que um aluno estava com uma granada na mochila. Ainda segundo os militares, o funcionário disse que os colegas do estudante estavam assustados ao presenciarem o menino exibindo o artefato dentro da sala de aula.

O estudante foi chamado pela coordenadora da escola e os pais do adolescente foram acionados. Em um primeiro momento, o aluno seria suspenso por três dias, mas a diretoria da instituição de ensino optou pelo desligamento do menino.

Oficiais recolheram o artefato, levaram para uma delegacia, onde militares do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) descartaram qualquer risco de explosão.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte