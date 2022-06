A cheia deste ano, em Manaus, apesar de grande, não deve alcançar a marca histórica de 30,02 metros, de 2021. É o que aponta o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) que nesta terça-feira, 31/05, divulgou o 3º alerta de cheia de 2022. A previsão é de 29,65 metros.

O nível do rio Negro, hoje, está em 29,47 metros, de acordo com dados do Porto de Manaus. Mas a cheia não prejudica só a capital. Dos 62 municípios do Estado, 59 estão sofrendo com a subida das águas. Com isso, a Defesa Civil do Amazonas, aponta que mais de 320 mil pessoas estão sendo diretamente afetadas.

Segundo pesquisadores, o rio continuará subindo neste mês de junho. A previsão do nível do rio este ano é de 29,65 metros. Se esta marca for alcançada ficará entre as seis maiores cheias registradas em 120 anos de marcação.

“Com base na cota de hoje do rio Negro em Manaus que é de 29,47 metros, a previsão considerando um intervalo de confiança de 80% é que o rio atinja alguma cota próxima a 29,65 metros, lembrando que esse é o valor médio da nossa previsão”, destacou a pesquisadora em geociências do CPRM, Luna Gripp.

No entanto, como a previsão não é exata, o nível do rio pode variar entre 29,47 metros e 30 metros. As chances de alcançar a marca histórica de 30,02 metros é quase impossível, uma média de 8%.

“A probabilidade de atingirmos um nível de rio tão grande quanto do ano passado, é pequena”, finalizou Luna.

Inundação Severa

Analisando o ranking das 10 maiores cheias já registradas, os pesquisadores destacaram que desde 2009 o rio tem atingido cotas altas de inundação severa, quando começa a alagar as ruas do centro da cidade.

“Se a gente pega 120 anos de dados, coloca em ordem decrescente do maior para o menor, a gente observa que seis das maiores cheias foram observadas nos últimos anos. Isso deixa claro um aumento dessa frequência dos eventos extremos. A gente já superou a oitava maior cheia da história”, ressaltou Luna.