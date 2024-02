A Alaídenegão vai contar com o músico Davi Escobar nos vocais do show da banda no Cauxi Eletrizado, que acontece no dia 12 de fevereiro. A programação da festa inicia às 17h, no Clube do Trabalhador (Avenida Cosme Ferreira, 7399) e os ingressos estão à venda por R$ 50, no site Sympla (sympla.com.br).

Davi Escobar, cantor, guitarrista e produtor cultural atualmente radicado no Canadá, é um dos fundadores da Alaídenegão, em 2008, do Cauxi Eletrizado, em 2012, e integrante do trio de vocalistas na banda que tem o nome do bloco, junto com Miltinho, da Cabocrioulo, e Clóvis Rodrigues, da Tucumanus.

“Vai ser um show especial. Não estou mais no meio artístico, mas a vontade de estar no palco, a saudade de estar com a banda e com público, isso permanece”, comenta o artista. “É um momento de celebração, de reencontrar os amigos, tanto nas bandas quanto no público”.

Música nova

A banda amazonense também apresenta no repertório da noite o novo single, lançado em dezembro de 2023. A música “Uma Conquista” traz como enredo um relacionamento amoroso.

“A letra é inspirada nos afetos entre as relações e tem a citação ‘Mon Amour, Meu bem, Ma Femme’, de Reginaldo Rossi, que é uma importante referência para o nosso trabalho e para todos que fazem música no Brasil", explica o compositor, vocalista e guitarrista da Alaídenegão, Rafael Ângelo.

A banda apresenta um mix de gêneros em “Uma Conquista”, com destaque para ciranda, disco music, rock e brega. A composição, guitarra e voz é de Rafael Ângelo, os arranjos são da Alaídenegão, com Anastacio Junior na bateria, Mauro Lima no baixo, Marcelo Martins no trompete e Lucio Bezerra no teclado.

Programação

Na 12ª edição também estão confirmadas as participações da DJ Carol Amaral, grupo Couro Velho, Banda do Cauxi Eletrizado, Cabocrioulo e Os Tucumanus, além de nomes do boi-bumbá como David Assayag, Márcia Siqueira, Marcia Novo e Júlio Persil.

Outra tradição do bloco é o concurso de fantasias, onde os foliões mais criativos concorrem a prêmios como baldes com cerveja. A melhor fantasia é escolhida pelo público.

Em 2024, o Bloco Cauxi Eletrizado acontece, pela primeira vez, no Clube do Trabalhador, com uma estrutura de praça de alimentação, bares e espaços instagramáveis. A festa tem como referência a memória dos antigos blocos de Carnaval, com marchinhas tradicionais, frevos e releituras de clássicos.

O Cauxi Eletrizado nasceu em 2012, no Acariquara, e já passou por lugares como Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa), Assua (Associação dos Servidores da Universidade Federal do Amazonas) e Arena da Amazônia.