O Al-Hilal, do técnico português Jorge Jesus, conquistou o título da Copa do Rei Saudita, nesta sexta-feira (31), ao vencer por 5 a 4, nos pênaltis, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, no estádio Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jeddah. O goleiro marroquino Bono foi o herói ao defender duas cobranças.A astro português Cristiano Ronaldo, que ainda busca um título no futebol da Arábia Saudita, chorou após a partida sentado no banco de reservas. O atacante sérvio Mitrovic, do Al-Hilal, abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo após cruzamento de Malcom. Yahya empatou aos 43 do segundo tempo. Na prorrogação ninguém fez gol. Nos pênaltis, fizeram para o Al-Hilal: Mitrovic, Kanno, Al-Tambakti, Al-Hamdan e Aldawsari. Perderam: Rúben Neves e Abdulhamid. Para o Al-Nassr marcaram: Cristiano Ronaldo, Al-Najei, Ghareeb e Lajami. Desperdiçaram: Alex Telles, Al-Hassan e Al-Nemer.

A decisão foi marcada ainda por três expulsões, todas no segundo tempo: o goleiro David Ospina, do Al-Hilal, aos 11, e Al-Bulaihi, aos 42, e Koulibaly, aos 45 minutos. Entre os brasileiros que atuaram pela equipe campeã estiveram o lateral Renan Lodi, o meia Michael e o atacante Malcom. O atacante Neymar permaneceu fora do Al-Hilal mais uma vez por ainda se recuperar desde outubro de uma lesão no joelho. Pelo lado do time do português Cristiano Ronaldo e do senegalês Mané esteve o lateral Alex Telles. O técnico é Luís Castro, também de Portugal, que deixou o Botafogo em 2023 no meio do Campeonato Brasileiro para treinar justamente a equipe saudita. Com o título, o Al-Hilal faturou tudo o que podia nacionalmente. Com uma derrota em toda a temporada, ganhou também o Campeonato Saudita e a Supercopa Saudita.

Llora en el piso desconsolado Cristiano Ronaldo. Acaba de perder una final. 39 años. Ya lo ganó todo pero no le importa. En definitiva fue su alma competitiva la que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de la historia. pic.twitter.com/HJoaRChiF3 — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 31, 2024

*Com informações da AFP