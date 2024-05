A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) informa que acompanha a manutenção emergencial, da empresa Águas de Manaus, em decorrência do rompimento da adutora de 600 milímetros, ocorrido na noite deste domingo (26), na rua Henrique Archer Pinto, no bairro Santa Luzia, na zona Sul da cidade.

O órgão regulador municipal notificou a concessionária, para que informe, em um prazo de 48 horas, as causas do rompimento, providências corretivas adotadas, período do desabastecimento e ações mitigadoras para amenizar os prejuízos à população.

O diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade, assegurou que a agência reguladora vai acompanhar todas as ações da concessionária referente às indenizações dos usuários prejudicados, bem como as investigações em torno das causas do rompimento da adutora.

Segundo a empresa Águas de Manaus, devido a manutenção emergencial, o sistema Morro da Liberdade precisou ser paralisado e algumas áreas estão apresentando oscilações no abastecimento de água.

A concessionária estima que, até o fim desta segunda-feira, 27/5, o serviço de água tratada deve ser normalizado na área impactada.

A empresa informou que, desde a noite de domingo (26), os moradores afetados estão recebendo suporte, como limpeza das residências e hospedagem.

As áreas impactadas são Betânia, Colônia Oliveira Machado, Crespo, Educandos, Lagoa Verde, Morro da Liberdade, São Lázaro, Santa Luzia e Vila Humaitá.