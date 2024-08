Em comparação a 2023, o aumento do fluxo de passageiros no aeroporto de Manaus é de 3,5%.

O Manaus Airport, integrante da rede VINCI Airports, fechou o primeiro semestre de 2024 com 1,3 milhão de passageiros, refletindo um crescimento de 3,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ao todo, foram 14.368 operações de pousos e decolagens no semestre. Os números constam no balanço de tráfego aéreo trimestral mais recente emitido pela VINCI Airports.

Esse crescimento deve continuar no segundo semestre, já que o Aeroporto de Manaus terá um aumento importante no número de voos, oferecendo mais opções de viagem para os passageiros.

A Azul Linhas Aéreas iniciará voos diários para Belo Horizonte, a partir de 6 de agosto, fortalecendo ainda mais a ligação entre o Norte e o Sudeste do Brasil.

Além disso, a GOL Linhas Aéreas aumentará suas frequências para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, passando de 16 para 19 voos semanais a partir de julho.

Também haverá aumento de frequências para o Rio de Janeiro pela GOL, que passará a ter voos diários para a cidade.

Da mesma forma, a LATAM expandirá suas operações para Brasília, com um aumento de 14 para 16 frequências semanais entre 1º de agosto e 25 de outubro.

Uma das principais novidades é a retomada dos voos internacionais para a Europa, com a TAP voltando a operar a rota Manaus-Lisboa a partir de 4 de novembro.

Serão três frequências semanais com uma parada em Belém, às segundas, quartas e sextas-feiras.

O gerente de Marketing e Promoção Aérea da VINCI Airports no Brasil, Marcus Campos, destaca: “O aumento da frequência de voos e do fluxo de visitantes não apenas reforça a importância do aeroporto de Manaus como um hub de conectividade, mas também proporcionam aos nossos passageiros mais opções e conveniência.

A expansão dos serviços aéreos é um reflexo do nosso compromisso contínuo em melhorar a experiência de viagem e apoiar o crescimento econômico da região”.

