A Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), apreendeu, nesta segunda-feira (02/09), um adolescente de 17 anos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu na avenida Torquato Tapajós, zona norte.

Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da Deaai, o adolescente era responsável em fornecer o material ilícito para as demais zonas da cidade. No dia 25 de maio deste ano, ele foi abordado por policiais militares quando estava em uma motocicleta na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, com entorpecentes.

“Na ocasião, ele também estava em posse de um simulacro de arma de fogo. Ao ser questionado, o adolescente admitiu que estava indo até uma “boca de fumo” para fazer a circulação das drogas. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis”, explicou a delegada.

Segundo a autoridade policial, o adolescente foi posto em liberdade devido ao flagrante liberado, mas o processo em nome dele continuou.

“Na data de hoje, o Juizado Infracional determinou pela internação dele, a qual foi cumprida. Além disso, foi verificado nos procedimentos policiais que ele também tem uma passagem por dano qualificado contra o patrimônio”, finalizou a delegada.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e será encaminhado para a Unidade de Internação Provisória (UIP).