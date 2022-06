O corpo de Isaque Garcia, 14, foi encontrado dentro de um córrego, em uma área de mata, no conjunto Viver Melhor, zona norte de Manaus. A vítima estava desaparecida há três dias.

O adolescente foi encontrado com as mãos amarradas para trás e olhos vendados. De acordo com o pai, o menino morava com a mãe e padrasto e só passava o fim de semana com o pai.

A vítima sumiu na sexta-feira (17). Como ele não chegou na casa do pai no dia seguinte, o pai pediu ajuda para encontrar o paradeiro do filho. Ele, então, recebeu informações de que o adolescente havia sido sequestrado por dois homens, que o espancaram, nas proximidades da casa onde morava, na zona leste.

“Dizendo o rapaz, que dez horas da noite ele (Isaque) saiu para comprar comida, dessa compra, dois camaradas pegaram ele, bateram nele e sumiram”, contou o pai da vítima, Valdenir Souza.

Nesta segunda, o pai recebeu informações sobre a localização do corpo do filho, um local de difícil acesso. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM) foi acionado para retirar o corpo da área.

Os militares utilizaram uma corda para retirar o corpo da área de córrego. Conforme o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), perfurações foram identificadas no tórax na vítima.

“O cadáver foi encontrado em uma área alagada, em uma cova, aproximadamente três metros de altura. Ele está com múltiplas perfurações de faca na área direita do tórax”, explicou o perito Ricardo Gastone.

Fonte: Portal D24AM

Foto: Nainy Castelo Branco / GDC