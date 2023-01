Um açougue clandestino, localizado no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, foi desarticulado na manhã de segunda-feira (9). No local foram apreendidos 330 quilos de carne bovina, suína e frangos impróprios para o consumo em geral. Além disso, haviam muitos animais vivos, que seriam abatidos e posteriormente vendidos.

O material encontrado no local foi apreendido pela Vigilância Sanitária (Visa Manaus), que também constatou as péssimas condições de higiene do espaço. De acordo com informações recolhidas no local, o açougue funcionava há mais de 15 anos.

A ação também contou com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) e do delegado Mauro Duarte, do 30º Distrito Integrado de Polícia Civil (DIP). Todos comprovaram que a propriedade não possuía a documentação legal para funcionamento.

Os produtos apreendidos foram descartados no aterro municipal, já que, não eram apropriados nem para animais.