Manaus – Vários acidentes no trânsito foram registrados desde a madrugada deste domingo (14), em Manaus. A capital concentra 72% dos casos de acidentes com mortes no trânsito em 2021, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-AM).

No início da madrugada, um carro invadiu o quarto de uma residência na avenida Grande Circular, localizada na zona Leste de Manaus. Não há informações sobre vítimas lesionadas, apenas danos materiais.



Por volta das 8h da manhã, um entregador foi arremessado da motocicleta após ser atingido por um veículo ao ultrapassar um cruzamento em alta velocidade no conjunto Kíssia, localizado no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente e é possível observar que logo após o ocorrido, o entregador levanta para buscar a motocicleta. Sem informações de vítimas lesionadas gravemente.

Na zona Sul da capital também houve um registro de acidente no trânsito. Um veículo, modelo Fiat Uno, cor vermelha, ultrapassou o meio-fio e invadiu a outra pista atingindo outro veículo modelo Ford ka, cor branca.

Ainda não há informações sobre o que ocasionou o acidente e nem sobre vítimas lesionadas. Trânsito lento na área.



De acordo com informações preliminares, o motorista dormiu ao volante e colidiu o carro contra um muro no bairro Mutirão, zona Norte de Manaus. Sem vítimas.



Um carro invadiu a rampa de uma parada de ônibus em frente ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona, em frente ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Sem mais informações.



