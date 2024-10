Saber a utilidade de cada fruta, de cada folha e de cada árvore é o diferencial daqueles que estão projetando o mercado amazônico, a partir dos conhecimentos tradicionais de quem sempre entendeu o valor da floresta e empreende com esse público consumidor Esses saberes serão compartilhados nos dias 22 e 24 de outubro, durante o 3º Festival de Investimento de Impacto e Negócios Sustentáveis na Amazônia (FIINSA), realizado pelo Idesam e Impact HUB Manaus.

Com a presença de 47 marcas que trabalham diretamente com os produtos amazônicos, as lideranças desses empreendimentos participam das atividades como painelistas, palestrantes e participantes. Esse é o momento de encontro para avaliar como o mercado está avançando, que desafios precisam ser enfrentados e, principalmente, que práticas de sucesso podem ser implementadas nos diferentes setores.

Entre os participantes estão Café Apuí Agroflorestal, Manioca, Engenho café e açaí, Taberna da Amazônia, Warabu Chocolates, Saboaria Rondônia, Tucum Brasil, Balaio Baré Produtos da Amazônia e Amazônia Bee. Nos dois dias, algumas perguntas dão o tom da conversa: que modelos de empreendedorismo são possíveis na Amazônia? Como ajudar na preservação do modo de vida das comunidades tradicionais? Quais os impactos logísticos?

Joanna Martins, CEO da Manioca, participa do festival desde a sua primeira edição. Para ela, os debates trazem contribuições de curto, médio e longo prazo, com parcerias que se estabelecem no decorrer dos dias, com o feedback de consumidores sobre os produtos e as apresentações. “Sempre volto muito contemplada, porque além da oportunidade de contar a nossa história, é um evento que a gente adquire muito conhecimento, a gente realiza muitas conexões boas”, afirma.

Martins conta que ela também aproveita para estabelecer negociações vantajosas. Ela vai participar do painel sobre investimentos de impacto, falando sobre filantropia e mercado. “Muitos investidores da Manioca vieram desse trabalho de ativação da visibilidade do ecossistema da comunicação na Amazônia. O FIINSA reúne muitos atores dentro dessa temática, sempre volto com ótimos resultados”, diz.

Serão diálogos sérios e relevantes para entender o contexto do mercado amazônico atual e suas possibilidades. Esse é o objetivo do festival, criar um espaço de escuta, de criações e de fortalecimento da cadeia produtiva da região.

Para isso, a programação está dividida em seis trilhas temáticas: Construindo um ecossistema de impacto na Amazônia, Caminhos do empreendedorismo na Amazônia, Desenvolvimento territorial, Economia da floresta em pé, Valores da Sociobiodiversidade e Pessoas que impactam.

O tema do festival é “Onde fazer fala mais alto”, além das 47 marcas, já foram confirmados mais de 100 nomes que fazem parte dos três setores da sociedade, com ativistas e representantes de governos. Dessa forma, o esperado é que as discussões profundas deem espaço para perspectivas políticas, sociais e econômicas.

Sobre o 3º FIINSA

O 3º Festival de Investimento de Impacto e Negócios Sustentáveis na Amazônia é uma realização do Idesam e do Impact HUB Manaus. Tem patrocínio do BID, Fundo Vale, ICS, Mercado Livre, BNDES, Grupo Rede Amazônica, Instituto Sabin, Natura, Instituto Meraki, Instituto Arapyaú, Marjom, Estúdio Moi, Vox, JBS Fundo Pela Amazônia, Amazônia em casa Floresta em pé, PPBio e AIC

Entre os parceiros institucionais e estratégicos estão as iniciativas Saúde e Alegria, NESST, LATIMPACTO, Centro de Empreendedorismo da Amazônia, FAS, Imaflora, Assobio, Jaraqui Valey, Aquiri Valley, Tucuju Valley, Tambaqui Valley, Ashoka, Impact Hub Brasil, Felicidad Collective, Academia Amazônia Ensina, Climate Ventures, Foresti, Amazônia Agroflorestal, Sitawi, Conexão Povos da Floresta, Bemol, Singulari e Banzeiro Nossos parceiros de mídia são Rede Amazônica, Amazon Sat, CBN Amazônia, Portal Amazônia, G1 e Capital Reset.

Data: 22 a 24 de outubro de 2024.

Local: Studio 5 – Centro de Convenções: https://www.studio5.com.br/

Av. Rodrigo Otávio, 3555 – Distrito Industrial I

Manaus – AM, CEP 69075-005

Acompanhe tudo sobre o 3º FIINSA aqui → https://fiinsa.org.br