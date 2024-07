Em comemoração aos 60 anos da Tvlar, a varejista anuncia a abertura das inscrições da 5a Corrida Tvlar. Atletas amadores e profissionais podem se inscrever até 9 de setembro, por meio do site www.ticketsports.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 110. A corrida vai acontecer no dia 15 de setembro, às 6h, na Ponte do Rio Negro, em Iranduba.

O diretor de Marketing da Tvlar, Juan Diego Correa, destaca que a competição contará com uma mega estrutura para receber os participantes da corrida. “Guarda-volumes, postos de hidratação na largada, na chegada e ao longo do percurso, e banheiros químicos. Tudo para oferecer maior conforto aos nossos atletas”, informou.

A 5ª Corrida Tvlar 2024 será disputada nas distâncias de 5km e 10km, sob as normas que regem o Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt. O regulamento está disponível no site da Ticket Sports.

Poderão participar atletas de ambos os sexos, os que fazem uso de cadeira de rodas e aqueles com deficiência visual. A idade mínima para participação é de 16 anos para a prova de 5km e 18 anos para os 10km. A inscrição de atletas menores de 18 anos deverá ser feita por seus responsáveis, que precisarão acompanhá-los no dia da competição.

O kit do atleta da 5ª Corrida Tvlar 2024 estará disponível para retirada no dia 13 de setembro, das 14h às 20h, e no dia 14, das 10h às 14h, na Tvlar do Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, 2100, na Chapada.

Uma sacochila, uma camiseta oficial da prova, uma viseira, uma squeeze, uma toalha de rosto, além de brindes, materiais e folders de patrocinadores e parceiros da Corrida Tvlar, fazem o kit dos atletas.

No dia da entrega de kits, o atleta receberá o chip descartável que deverá ser afixado no número de peito, também disponibilizado pela organização. O uso do “chip” é obrigatório aos inscritos, acarretando a desclassificação se não o utilizar.

Todos os atletas inscritos que terminarem as provas nos tempos máximos previstos terão direito a uma medalha de participação. E os três primeiros colocado de cada categoria ganharão prêmio em dinheiro (R$1500 para o primeiro lugar; R$800 para o segundo; e R$500 para o terceiro), além de troféu e cartão-presente nas lojas Tvlar. O resultado será publicado no site oficial do evento: www.endurancemanaus.com.br.

O post Abertas inscrições para a 5ª Corrida Tvlar Edição Especial 2024 apareceu primeiro em Portal Você Online.