A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam), em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonprev, abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 006/2024, nesta segunda-feira (30/09).

O edital com todas as informações sobre o PSS está disponível no site aadesam.org.br. Estão sendo oferecidas mais de 20 vagas para os níveis médio e superior, e os interessados em concorrer a uma dessas vagas podem se inscrever através do Portal do Candidato da Aadesam, no endereço eletrônico gps.aadesam.org.br, até o dia 18 de outubro. Também há uma quantidade de vagas destinada às Pessoas com Deficiência (PcDs).

O PSS dispõe de vagas para os cargos de analista técnico, analista administrativo, assistente administrativo e motorista habilitado na categoria D. A equipe de multiprofissionais que será formada através deste processo seletivo vai fortalecer as atividades de monitoramento e avaliação dos projetos estabelecidos pela Amazonprev, visando garantir a eficácia e a transparência na execução destas ações.

Este é o sexto processo seletivo realizado pela Aadesam neste ano. Só no primeiro semestre de 2024 foram ofertadas mais de 300 vagas de emprego para quem buscava uma oportunidade no mercado de trabalho.

“Continuamos fortalecendo e ampliando as parcerias que já temos, sem deixar de buscar novas. Queremos continuar proporcionando cada vez mais oportunidades a quem busca e, claro, contribuir com o crescimento e a eficácia de projetos por todo o Amazonas”, afirmou o presidente da Agência, Breno Penha.