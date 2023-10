Jaquelline venceu a terceira prova do fazendeiro. Com a vitória, ela escapou da roça após ter sido indicada para berlinda com 12 votos dos peões.

A dinâmica exigiu agilidade e estratégia dos peões. A prova contou com duas fases onde quem pegasse mais espigas de milho antes do espantalho acordar se tornaria o fazendeiro. Jaquelline competiu com Laranjinha e Sander. Laranjinha foi eliminado na primeira fase, deixando a segunda nas mãos de Sander e Jaquelline.

Laranjinha e Sander permaneceram na roça com Tonzão Chagas, que havia sido vetado para prova do fazendeiro, e disputam a permanência no jogo. O resultado da votação do público será revelado nesta quinta-feira (5), a partir das 22h30 (horário de Brasília), na Record.