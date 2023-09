Por Lucas Ferrante e Philip Martin Fearnside

Manaus, a maior cidade da região da Amazônia Legal do Brasil, experimentou uma segunda onda de COVID-19 que começou em outubro de 2020 e atingiu o pico em janeiro de 2021 (Fig. 1), causando o colapso dos sistemas de saúde e funerário da cidade [1]. A cidade foi classificada como um dos epicentros globais da pandemia de COVID-19 [2], principalmente pela alta transmissão comunitária do SARS-CoV-2 (causador da COVID-19), e Manaus deu origem ao variante Gama (P.1) que foi responsável por dois terços das mortes por COVID-19 no Brasil [1, 2]. Manaus é a capital do estado do Amazonas, que abrange cerca de um terço da região da Amazônia Legal, e os impactos da crise do oxigênio em Manaus tiveram um amplo alcance geográfico porque todas as unidades de terapia intensiva do estado estavam localizadas em Manaus [3].

Figura 1. Visão geral da primeira e segunda onda de COVID-19 em Manaus, estado do Amazonas. 1.) O primeiro alerta sobre o risco de segunda onda e a necessidade de manter as precauções foi dado em nota técnica solicitada pelo MP-AM. 2.) Aviso no Jornal Nacional . 3.) Advertência via publicação na Nature Medicine . 4.) Alerta na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM).

Políticos locais (falsamente) culparam a segunda onda de COVID-19 pelo surgimento da variante Gama (P1) [1, 2]. No entanto, estudos mostraram que a segunda onda de COVID-19 em Manaus não foi gerada pela variante Gama [1, 4], que surgiu depois que a segunda onda de COVID-19 já havia começado: a variante Gama apareceu em Manaus no início novembro de 2020 e tornou-se prevalente em janeiro de 2021. A segunda onda foi gerada pela alta transmissão comunitária, especialmente devido ao retorno às aulas em 24 de setembro de 2020 sem vacinação [1, 3, 4].

Os políticos também (falsamente) culparam a crise do oxigênio em Manaus pela falta de reconstrução da rodovia BR-319 [2], que foi construída em 1972-73, abandonada em 1988 e “mantida” desde 2015, mas não “reconstruída” como uma nova rodovia no mesmo trajeto ligando Manaus aos principais centros populacionais do Brasil. A superestimação da imunidade da população de Manaus por contato prévio com SARS-CoV-2 [4], juntamente com a perda progressiva de imunidade após a exposição [1, 5], contribuiu muito para a segunda onda de COVID-19.

A desculpa para a falta de oxigênio pela ausência de reconstrução da rodovia BR-319 não é plausível porque o alerta de que Manaus enfrentaria uma segunda onda havia sido dado com mais de seis meses de antecedência por meio de nota técnica elaborada a pedido do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) [6] (Fig. 1). O alerta também teve ampla cobertura nacional, sendo noticiado no telejornal de maior audiência do Brasil (Jornal Nacional ), onde foi apontado que a segunda onda de COVID-19 seria muito mais severa do que a primeira onda [7]. Cinco meses antes da segunda onda em Manaus, um terceiro alerta do mesmo grupo de pesquisadores foi publicado na revista Nature Medicine, com ampla cobertura da mídia no Brasil [3]. Uma quarta advertência foi dada em 24 de setembro de 2020 em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) [8].

Tendo em vista que a segunda onda de COVID-19 no Amazonas causou uma falta generalizada de oxigênio e insumos médicos na capital do estado, resultando em centenas de mortes [1, 2], o presente estudo tem como objetivo avaliar a melhor rota logística para o transporte de oxigênio e suprimentos médicos para a capital do estado, otimizando acessibilidade, custos e tempo de transporte para melhor atender a população em tempos de crise. Também avaliamos a escolha da rota utilizada para o transporte de oxigênio durante a segunda onda de COVID-19.

Até que a segunda onda atingisse seu pico, as instituições de saúde dos governos federal e do estado do Amazonas negavam que uma segunda onda ocorresse em Manaus [9]. Nesse pico, até a diretora da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas morreu de COVID-19, apesar de nunca ter reconhecido os alertas dos pesquisadores [10]. Autoridades federais, como o ministro da Saúde (Eduardo Pazuello), tentaram justificar o despreparo alegando que não era possível prever um aumento de casos de COVID-19 [11]. Isso não é verdade, como mostram os vários alertas dos pesquisadores. É claro que as autoridades de Manaus estavam cientes do risco de uma segunda onda de COVID-19. [12]

A foto que abre este artigo é de autoria de Thiago Amaral (Amazônia Real), e mostra a chegada de pacientes na cidade de Teresina(PI), vindos da cidade de Manaus(AM), no dia 15 de janeiro de 2021, período do colapso na saúde pela falta de oxigênio durante a segunda onda de COVID-19.

Notas

Sobre os autores

Lucas Ferrante é doutor em Biologia (Ecologia) pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e atualmente é pós-doutorando na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Foi primeiro autor de notas em Science e Nature Medicine sobre o impacto de COVID-19 na Amazônia, inclusive em povos indígenas, e coordenou o grupo formado a pedido do Ministério Público-AM sobre o COVID-19 em Manaus. Tem pesquisado agentes do desmatamento, buscando políticas públicas para mitigar conflitos de terra gerados pelo desmatamento, invasão de áreas protegidas e comunidades tradicionais, principalmente sobre Terras indígenas e Unidades de Conservação na Amazônia.

Philip Martin Fearnside é doutor pelo Departamento de Ecologia e Biologia Evolucionária da Universidade de Michigan (EUA) e pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus (AM), onde vive desde 1978. É membro da Academia Brasileira de Ciências. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC), em 2007. Tem mais de 750 publicações científicas e mais de 700 textos de divulgação de sua autoria que estão disponíveis aqui: http://philip.inpa.gov.br.

