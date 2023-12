A partir desta quarta-feira (6), a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai criar a linha 012 – Jorge Teixeira / Comunidade Uberê-Pa para atender os usuários de transporte do ramal Uberê, localizado próximo Reserva Adolpho Ducke, na zona Leste da cidade.

A linha vai operar em dois horários distintos: às 7h vai sair do ramal Uberê em direção ao bairro Jorge Teixeira; às 16h, a linha fará a rota saindo do Jorge Teixeira para o ramal Uberê.

O desembarque, pela manhã, e o embarque, no final da tarde, ocorrerá no terminal de bairro do Jorge Teixeira, na rua Nova Esperança, em frente ao 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Pela manhã, a linha sairá do ramal e cumprirá o seguinte itinerário: estrada do Adolpho Ducke, avenida Jardim Versalhes, avenida Alamanda, rua Recanto da Rainha, estrada do Brasileirinho, rua Gergelim e terminal da rua Nova Esperança.

O itinerário da tarde será: terminal da rua Nova Esperança, rua Gergelim, estrada do Brasileirinho, rua Recanto da Rainha, avenida Alamanda, avenida Jardim Versalhes e estrada do Adolpho Ducke.

A linha 012 irá operar de segunda-feira a sábado. Os horários da linha também estarão disponíveis no aplicativo “Cadê Meu Ônibus”, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Android e IOs.

O post Zona rural de Manaus ganha linha de ônibus; veja itinerários apareceu primeiro em Portal Você Online.