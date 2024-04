José Ricardo (PT) foi exonerado do cargo de coordenador-geral do Escritório Estadual de Desenvolvimento Agrário do Amazonas, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. A saída do político foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (1º). A notícia é do Portal Toda Hora.

Ao Portal Toda Hora, o petista disse que se desincompatibilizou do cargo público em cumprimento à legislação eleitoral, que exige a saída seis meses antes do pleito.

“Quem tem cargos comissionados, chefias, a legislação define o afastamento de cargo em questão de até seis meses. Então por isso eu fiz essa solicitação porque vou concorrer às eleições e tenho que estar fora desse espaço público”, disse o político e economista.

Zé Ricardo estava há quase um ano no cargo. Ele foi nomeado no dia 26 de maio de 2023, após concorrer à reeleição para deputado federal em 2022 e não ser eleito. Este ano Zé Ricardo deve concorrer a uma vaga para vereador em Manaus ou prefeito, tudo vai depender do que a Federação Brasil da Esperança, composta pelas siglas PT, PV e PC do B, definir.

“Se eu não concorrer ao cargo de vereador, tento para prefeito. Se eu não concorrer como prefeito, venho como candidato a vereador”, disse Zé Ricardo.

O Toda Hora entrou em contato com o presidente do PT municipal Valdemir Santana que informou que o diretório municipal deve definir um nome nesta segunda-feira.

