O meia Zé Rafael renovou neste sábado, 6, seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026. O jogador, que já tinha acordo até o fim de 2025, teve seu vínculo ampliado por mais um ano, além de receber uma compensação financeira. Com 30 anos de idade, o volante está no Verdão desde 2019 e expressou sua felicidade com a renovação: “Estou muito feliz e motivado com mais essa oportunidade. Espero e desejo que seja um ano abençoado e de muitas conquistas para nós todos. Estamos juntos”, afirmou. Ao longo de sua trajetória no clube, Zé Rafael tem acumulado conquistas. Ele já conquistou dez troféus com a camisa alviverde, o que o coloca como o 10º jogador com mais títulos na história do Palmeiras. Além disso, o meia já disputou 274 partidas pelo clube, o que o coloca como o 43º jogador com mais jogos pelo Palmeiras, empatado com Fernando Prass e Fedato. Zé Rafael também faz parte do seleto grupo de nove jogadores do elenco atual que já ultrapassaram a marca de 200 jogos pelo clube, ao lado de Dudu, Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Raphael Veiga e Rony.

