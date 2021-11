Avalie o post

Nas redes sociais, o músico foi criticado por internautas por supostamente retomar a amizade

São Paulo – Xand Avião voltou a seguir DJ Ivis no Instagram. Os seguidores perceberam a reaproximação dos artistas nesta terça-feira (9). Xand tinha cortado relações pessoais e profissionais com Ivis depois que ele foi acusado de agredir a ex-mulher Pamella Holanda.

Xand e Dj Ivis. (Foto: Reprodução / Instagram)

Na ocasião em que as imagens foram divulgadas, o músico repudiou o comportamento de Ivis, suspendeu o contrato de gerenciamento de carreira do artista e declarou apoio a Pamella.

“É uma coisa muito séria. Não admito nem compactuo com nenhum tipo de violência, ainda mais contra uma mulher. Nada explica. Quero dizer que já designei minha equipe para falar com a Pamella, para ajudar no que ela precisar. Estou muito triste, pois todo mundo sabe da minha ligação com o DJ, mas nada justifica violência, ainda mais contra uma mulher. Como todo mundo sabe, o DJ faz parte da Vybbe, mas infelizmente não tem como ele continuar na nossa empresa”, disse Xand na época.

Nas redes sociais, o músico foi criticado por internautas por supostamente retomar a amizade com o DJ apenas quatro meses após as agressões contra Pamella.



“Xand Avião voltando a seguir DJ Ivis… Ele nunca apoiou a Pamella, só não queria ser cancelado”, postou uma internauta. “Mais um pra lista de decepção”, escreveu outra. “Xand Avião voltou a seguir Dj Ivis e choca um total de 0 pessoa, nunca foi a favor da mulher, só tava com medo de ser cancelado mesmo”, comentou mais uma.

DJ Ivis foi preso e indiciado pela Polícia Civil por agredir a ex-mulher Pamella Holanda, em julho deste ano. O TJ-CE (Tribunal de Justiça do Estado do Ceará) determinou a liberdade do artista no último dia 22 de outubro. Após sair da prisão, Ivis voltou para as redes sociais, disse que está arrependido de tudo o que fez e que acredita poder se tornar “uma pessoa melhor”, diante dos erros do passado.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte