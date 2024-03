Poucos minutos depois da entrevista coletiva que concedeu no lançamento do projeto Azulão 950, na plataforma da Eneva, em Silves, ainda na segunda-feira, 26/03 ,o governador Wilson Lima (UB) foi abordado pelo portal marioadolfo.com, com uma pergunta que nada tinha a ver com o assunto em questão naquele momento.

O diálogo foi travado no percurso entre o local da entrevista até ao carro que aguardava o chefe do executivo para o retorno a Manaus. Horas depois ele faria o lançamento de Roberto Cidade (UB) como pré-candidato a prefeito. Mas, antes disso, contou bastidores.

— Governador, posso fazer uma pergunta política?

— Pode mandar.

— O seu candidato mesmo é o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, certo?

— Sim, é verdade. Vamos apoiar a candidatura do ‘Robertinho’, que é o meu candidato –, confirmou o governador.

— Mas isso não estremece a sua parceria administrativa e política com o prefeito David Almeida, candidato a reeleição?

O governador sorriu e respondeu que se o prefeito quiser, eles podem continuar conversando e até trabalhando por Manaus juntos. Mas, politicamente, a história muda de rumo, pois o que existe agora é um novo cenário.

— Posso continuar conversando com o David, mas o meu partido, o União Brasil, tem candidato, e vou trabalhar o máximo que puder para elegê-lo. Esse é meu compromisso, como presidente do partido –, respondeu Wilson.

O governador disse que não deixará de ajudar, administrativamente, a capital do estado que governa, mas quer ver o seu partido crescer e uma vitória de cidade na eleição para prefeito fortalecerá o União Brasil em nível nacional.

Ex-bolsonarista?

Apoiador de Jair Bolsonaro na eleição passada, Wilson não deve contar com o apoio do ex-presidente à candidatura de Roberto Cidade, mas, dependendo das conversações pode trazer o apoio do presidente Lula. O cenário ainda é incerto e muita água ainda deve rolar por baixo da ponte.

— E campanha, governador, quando começa?

— Já começou! (Risos) -, respondeu antes de entrar no ônibus com a comitiva de secretários e deputados estaduais que foram a Silves.