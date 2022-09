Entre as ações, candidato do União Brasil ressaltou a pavimentação da estrada Borba – Mapiá, um sonho antigo da população

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima, destacou nesta sexta-feira (2), que fez entregas históricas para mudar a vida da população de Borba. Ele realizou dois comícios e reuniu uma multidão em carreata pelas ruas do município, a 151 km de Manaus.

Wilson destacou as obras de pavimentação da Estrada Borba – Mapiá, os convênios para asfaltar as comunidades de terra firme e as entregas na área social.

“Nós estamos fazendo entregas que são históricas e o que deixa eles do lado de lá mais incomodados é que não tem ninguém para dizer que é padrinho político do governador Wilson Lima. Eu não como na mão de nenhum deles, não devo obediência a nenhum deles. Quem me colocou na condição de governador foi o povo de Borba”, ressaltou.

“Hoje eu estou vindo aqui para fazer essa prestação de contas e pedir a cada um de vocês a oportunidade. Todos eles tiveram tempo, apoio político e dinheiro para fazer, tiveram a oportunidade de pavimentar Borba-Mapiá, de matar a fome de quem mais precisava, de fazer o Auxílio Estadual Permanente, prometeram e não entregaram, essa é a diferença entre mim e eles”, completou.

A unidade do Prato Cheio em Borba, inaugurada por Wilson, oferece 9,6 mil refeições ao mês. A cozinha popular serve, de forma gratuita, sopa para combater a fome. Antes da gestão Wilson Lima eram apenas 7 unidades, todas na capital. Agora sao 44 Pratos Cheios.

Ainda a área social, o candidato do União Brasil implantou o Auxílio Estadual permanente, que atende 2.637 famílias de Borba com R$ 150 por mês. O benefício movimenta mais de R$ 395 mil mensalmente no comércio da cidade.

A gari Rosana da Silva, de 41 anos, recebe o auxílio e frequenta a cozinha popular. Para ela, o trabalho de Wilson precisa continuar. “Eu vejo o que ele vem fazendo. Ele merece ser reeleito pelo Prato Cheio, que serve sopa todo dia. Para quem não tem R$ 1 para comprar pão já é muito receber essa sopa, eu fico muito satisfeita quando eu vou lá e recebo minha sopa”, disse.

Rosana frisou ainda que ex-governadores prometeram a estrada Borba-Mapiá. Nos primeiros três anos da gestão de Wilson a via começou a ser asfaltada, um sonho que está virando realidade.

Para o auxiliar administrativo, Ricardo Melo, de 41 anos, o que é bom precisa ser mantido. “A gente tem visto o trabalho que nosso governador Wilson Lima tem feito no estado, o desenvolvimento, o crescimento, nós não podemos, de forma alguma, deixar que isso mude. É um camarada aguerrido, destemido, guerreiro e incansável em lutar pelo povo amazonense”, disse.

Educação

Na Educação, Wilson investiu R$ 2,6 milhões em melhorias em cinco escolas estaduais do município. Ele pagou maior abono do Fundeb, de até R$ 37,8 mil, a professores e pessoal administrativo da Seduc e entregou para 4.862 alunos das escolas estaduais, kits escolares e de fardamento. Para 438 professores, Wilson entregou kits com material pedagógico.



Saúde

A gestão de Wilson Lima repassou R$ 19 milhões para a Prefeitura de Borba investir na melhoria dos serviços de saúde da cidade. O recurso ajudou a pagar pessoal, adquirir medicamentos e equipamentos como um aparelho de ultrassom para o hospital da cidade.



Setor Primário

Todo o Amazonas recebeu investimentos no setor primário no governo de Wilson. Em Borba, 140 toneladas de alimentos de foram comprados de agricultores familiares para matar a fome de pessoas em situação de vulnerabilidade, um investimento de mais de R$ 337 mil.



Foram entregues 647 Cartões do Produtor Rural, além de 1.270 cestas básicas para pescadores afetados pela pandemia e cheia histórica. Para incentivar empreendedores, Wilson liberou R$ 1,7 milhão em crédito que ajudaram a manter ou criar 789 ocupações econômicas.

