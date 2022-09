O governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), fez um tour político pelo interior do estado neste fim de semana. Ele esteve em Barreirinha e Parintins no sábado e desembarcou em Nhamundá no domingo (11), onde conversou com a população e destacou os investimentos na cidade.

“Quero reforçar o compromisso que eu tenho com o povo de Nhamundá, para resolver problemas que são históricos. Um deles é o hospital, que nós vamos reformar e ampliar. O recurso já está garantido e autorizado, a gente está nos trâmites burocráticos para que efetivamente isso aconteça”, disse o governador.

Wilson também ressaltou que Nhamundá é uma cidade turística e que trabalha para modernizar a estrutura da orla.

“Quero também assumir o compromisso de resolver o problema da orla, do muro de arrimo. O projeto já está pronto, está em licitação e logo vamos iniciar as obras. Isso é importante para dar dignidade a quem mora aqui, quem vem das comunidades e dos outros municípios visitar Nhamundá ou desenvolver uma atividade econômica”, afirmou o candidato à reeleição.

O projeto para orla tem investimento de R$ 2,5 milhões. Além disso, Wilson também anunciou que vai levar energia solar para as comunidades da Zona Rural de Nhamundá.

Na cidade, Wilson e a primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, foram recebidos pela prefeita Marina Pandolfo. O governador participou de carreata, caminhada e comício ao lado de candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal e senador, que integram a coligação Aqui é Trabalho!

“Esse trabalho só é possível porque nós temos o apoio incondicional do governador que mais trabalha pelo Amazonas. É o governador do Prato Cheio, do Auxílio Estadual. É o governador do povo, dos municípios do interior do Amazonas”, declarou a prefeita Marina Pandolfo.

Avanços

Wilson concluiu a modernização da iluminação pública com a instalação do LED e inaugurou um restaurante popular Prato Cheio, que serve comida a R$ 1, em Nhamundá.

Para a área da saúde, os investimentos alcançam R$ 7 milhões; enquanto na educação cinco escolas estaduais foram revitalizadas, mais de 2 mil estudantes receberam fardamento e material didático.

Wilson também fomentou o setor primário, investiu na III Feira Agropecuária de Nhamundá (Expoan) e liberou R$ 9 milhões em operações de crédito.

Em Nhamundá, 1.740 famílias têm acesso ao Auxílio Estadual permanente e 104 pessoas tiraram a CNH sem pagar taxa.

Barreirinha

Na tarde de sábado, Wilson também esteve no município de Barreirinha (331 km de Manaus), onde participou de uma carreata seguida de comício.

Wilson conversou com a população sobre ações já executadas e em andamento, além de melhorias a novos investimentos.

Em Barreirinha, Wilson já concluiu a pavimentação de parte das ruas e um segundo projeto para pavimentar mais vias está em andamento. Também está em execução a reforma e adequação do Estádio Municipal Paulo Beltrão Filho.

Wilson levou ao município 1.022 pontos de iluminação pública em LED e inaugurou um restaurante popular Prato Cheio, servindo alimentação de qualidade por R$ 1.

Com o Auxílio Estadual permanente 2.595 famílias de Barreirinha recebem R$ 150 por mês. Para a saúde, o governador destinou R$ 21 milhões utilizados no pagamento de pessoal e insumos.

Na noite de sábado, o governador esteve em Parintins, onde destacou investimentos em infraestrutura, que já somam R$ 145,5 milhões.

O post Wilson Lima faz campanha em Parintins, Nhamundá e Barreirinha apareceu primeiro em Portal Você Online.