O deputado estadual Wilker Barreto anunciou, na noite desta terça-feira, 5, a sua filiação ao Mobiliza, antigo PMN (Partido da Mobilização Nacional). A chegada do parlamentar na nova agremiação partidária acontece após conversas entre o presidente do diretório nacional da sigla, Antônio Carlos Massarollo. Na ocasião, Barreto também comunicou o lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus no próximo sábado, 9.

Em vídeo divulgado nas suas redes sociais, Wilker agradeceu o voto de confiança do presidente do Mobiliza e afirmou que o partido chega como uma nova opção para as eleições municipais deste ano. Além da filiação, Wilker será o presidente do diretório estadual do Mobiliza no Amazonas.

“Neste exato momento, me encontro aqui em Ilhéus, na Bahia. Estou preenchendo a ficha da minha nova agremiação política, o Mobiliza, aqui ao lado do presidente da (Executivo) Nacional, Carlos Massarollo. Presidente, obrigado pelo voto de confiança, espero ter uma caminhada longeva com o Mobiliza, levando uma opção, se Deus quiser, para Manaus agora nas eleições 2024”, afirmou o deputado.

Já o presidente Massarolo desejou as boas-vindas ao parlamentar e acredita que sua chegada resgatará a tradição do partido no Estado. “Wilker, seja muito bem-vindo ao Mobiliza, antigo PMN, que tem uma tradição no Amazonas e você, eu tenho certeza que vai voltar a levar o partido para os patamares que nós já estivemos anteriormente. Que dê tudo certo na caminhada”, ressaltou Massarollo.

Lançamento de pré-candidatura

Agora filiado à sigla, Wilker aproveitou a companhia do presidente do novo partido para anunciar o lançamento de sua pré-candidatura à prefeito de Manaus nas eleições de 2024, que acontecerá no próximo sábado, 9, às 10h, no escritório político do parlamentar, localizado no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus. O evento contará com a presença de políticos, lideranças comunitárias e amigos de Barreto.

“Presidente, quero na oportunidade já contar com a sua presença, no lançamento da nossa pré-candidatura sábado agora, dia 9 de março, lá na futura sede do Mobiliza. Com certeza, irá abrilhantar essa nova opção que Manaus terá de propostas e projetos, não só na capital, mas também o Amazonas”, finalizou.