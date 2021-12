Avalie o post

Manaus – Com um público de 30 mil pessoas na Arena do Amazônia, Whindersson Nunes realizou “o maior show da sua carreira” neste sábado (11) em Manaus. Mesmo com a forte chuva que caiu na cidade, o público não desanimou e compareceu ao show do humorista. Os manauaras vibraram na entrada de Whindersson ao palco montado na centro do campo. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram alguns detalhes de como foi o show.

Whindersson agora segue para em Goiânia, Goiás, onde faz ainda hoje mais um show da tour 2021. Depois segue agenda para Florianópolis, Santa Catarina, no dia 18; e, por fim, no dia 19, no Rio de Janeiro.

Veja vídeos do show:

Quem é esse cara? 🤯 pic.twitter.com/5bHb2omSKo

— Whindersson (@whindersson) December 12, 2021



Tá, mas vocês já viram como o povo Manauara lotou a Arena Da Amazônia pro show do @whindersson. Foi sensacional, devemos muuuito a ele, ele foi o pioneiro na ajuda de oxigênio quando Manaus estava um caôs.

MANAUS TE AMA MUUUITO WHINDERSSON NUNES

GRATIDÃO, GRATIDÃO, GRATIDÃO ❤️ pic.twitter.com/dANVHZCQt5

— AMORim Freire 👠 🌵🍪🔥 (@EuAvisei_ne) December 12, 2021

Eu vi o medo na cara do Whindersson pic.twitter.com/con3B0wM7o

— dsclp tava dormindo (@dsclptavaamimir) December 12, 2021

O maior! @whindersson pic.twitter.com/1tRN1Skatn

— Maria Catarina (@luamendoncas) December 12, 2021

Foi lindo @whindersson!!!

Obrigado por estar ao nosso lado no pior momento e por nos proporcionar ontem o MELHOR MOMENTO! ♥️♥️ pic.twitter.com/4qzDd0upuu

— Emily Herculano (@EmilyAl23897174) December 12, 2021

Whindersson Manaus ama você ,entenda ! ❤️ pic.twitter.com/RrzXrGS4yb

— medusa (@thaliasilvak) December 12, 2021

Que show maravilhoso do carai 🤩 A volta do que não foi. #eufui @whindersson pic.twitter.com/V7NPfFaEw1

— 𝒄𝒂𝒍𝒎𝒂 𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒊𝒓𝒓𝒐 (@leeh_stx) December 12, 2021

NÓS DE MANAUS TE AMAMOS @whindersson Show foda demais

😍😍😍😍😍😍 É O HYPE 😎

Queria ter sido aquele cara bêbado que invadiu pra tirar uma foto KSKKSJSKSJAKSJJAK pic.twitter.com/FzhrPOTYln

— Pedro Lima (0/45) 🐭🔴⚪ (@Pedro091819) December 12, 2021

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

