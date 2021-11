Avalie o post

O WhatsApp está cancelado em alguns celulares, de modelos mais antigos. iPhone se inclui na lista

São Paulo – No começo deste mês de novembro, conforme já anunciado, o WhatsApp cancelado em alguns aparelhos celulares deixou muitos usuários preocupados. Ou seja, todos aqueles anteriores ao ano de 2012 não contam mais com o serviço do aplicativo de mensagens.

WhatApp cancelado em alguns aparelhos. (Foto: ©Pixabay)

A mudança foi anunciada pela empresa e vale para aparelhos Android 4.0.4 e versões anteriores a essa. Dessa forma, o aplicativo deixa de ser compatível pelo fato de os aparelhos mais antigos não suportarem mais as gerações do sistema do Google.

Quem já teve o WhatsApp cancelado precisa atualizar o sistema. Por outro lado é possível transferir a conta para um aparelho mais novo, ou seja, com versão mais recente.

Uma preocupação de muitos usuários que tinham aparelhos antigos é quanto ao histórico de conversas. Dessa forma, o aplicativo garantiu que mesmo nos aparelhos que o WhatsApp foi cancelado é possível fazer o backup do histórico de mensagens do aparelho.

Diante das mudanças anunciadas pelo WhatsApp com o cancelamento do aplicativo de mensagens em alguns modelos, a partir de agora o sistema é compatível apenas em:

Segundo o WhatsApp, a atualização e verificação dos sistemas do aplicativo são feitas com frequência. Ou seja, por conta dos aparelhos serem muito antigos, o número de usuários é menor. Assim, consequentemente, tais etapas deixam de ser feitas e os aparelhos se tornam incompatíveis.

“É uma prática padrão não manter o suporte para modelos de hardware e software mais antigos e cada vez menores, por tempo indeterminado, a fim de usar esses recursos para oferecer suporte a sistemas operacionais novos e em crescimento”, disse a empresa WhatsApp em nota.

Por isso é preciso confirmar qual a versão do aparelho celular para conseguir atualizar o sistema. E, quando isso não for possível, a saída é a compra de um aparelho mais moderno e compatível.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

