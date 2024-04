O influencer e ex-BBB Vyni continua demonstrando toda a paixão que sente pelo Festival Folclórico de Parintins. Desta vez ele ‘presenteou’ os torcedores do Boi Garantido com a toada ‘Parou’, de autoria dele com o parceiro Ruy Mendonça. A música foi divulgada pelo perfil oficial do Vermelho e Branco na tarde de sexta-feira, 06/04, e, em menos de 24 horas, atingiu aproximadamente 500 mil visualizações.

Mas como foi o processo de criação da toada? Em entrevista ao site marioadolfo.com, Viny deu detalhes de como nasceu ‘Parou’. Ele conta desde que voltou do festival, em 2023, tem vontade de criar alguma música para falar do sentimento pela festa, especificamente pelo Garantido, boi que ‘roubou o coração’ do garoto que tem origem em Crato, no Ceará.

“Nasceu completamente diferente do que virou. Era uma toada que começava lenta, com características poéticas e antológicas. Tinha um início melancólico contando a história do boi. Depois tinha intenção de evoluir pra uma narração e o final alguma coisa que explodisse, que pegasse a galera. Só que depois da introdução não consegui desenvolver e ficou guardada”, explicou.

Vyni revela que no final de 2023, quando faltava apenas uma semana para encerrar o edital de inscrição de toadas, teve a inspiração definitiva durante o banho, em casa. Era a epifania que faltava para surgir a toada.

“Eu estava tomando banho. Aliás, tinha até uns amigos de Manaus na minha casa aqui em São Paulo. E aí do nada, no banho, comecei a cantarolar a melodia de ‘Parou’ na minha cabeça. Na hora eu peguei o celular e comecei a gravar. Aí pensei: ‘Opa, tem alguma coisa aqui’. E em cinco minutos eu fui desenvolvendo a música com tanta informação que a letra ficou pronta”, explicou.

0:00 / 1× Momento em que Vyni teve a inspiração para a toada

Emoção

A toada teve excelente recepção do público. De acordo com Vyni, tanto torcedores de Garantido quanto do Caprichoso usaram as redes sociais dele para elogiar a iniciativa e parabenizá-lo pela composição.

Questionado sobre como foi ouvir a toada de sua composição na voz de David Assayag, o influencer disse que a sensação é incrível.

“É tão surreal, que chega a ser inacreditável. Quando o Ruy me falou que seria o David a gravar, eu fiquei chocado. Quando ouvi a versão pronta, chorei igual criança. É a minha criação na Voz da Amazônia. É honra demais.

Ficha técnica da toada:

Composição: @Vyni

Coautoria: @ruysilviolm

Voz: @davidassayagoficial

Produção musical: @eneasdias_

Videoclipe: @evertonwedd