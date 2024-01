Único tetracampeão de futebol no mundo, o histórico atleta Mario Jorge Lobo Zagallo morreu na sexta-feira, 5, aos 92 anos, por falência múltipla de órgãos. Figura histórica no esporte, o Velho Lobo é conhecido não apenas pelo seu legado como jogador e técnico, mas também como um colecionador de frases e bordões marcantes, entre elas, a famosa “Vocês vão ter que me engolir”, dita em 1997, após a conquista da Copa América, em meio a críticas pela preparação da seleção brasileira. No mesmo ano, mas em sentido contrário, Zagallo marcava a derrota da seleção brasileira para a Noruega com mais uma frase: “Foi uma derrota rumo ao penta”. Mas ele não parou por aí, anos depois, em 2004, outra declaração marcou a vitória da Copa América: “Posso morrer agora, não tem problema”, enquanto “Ai sim, fomos surpreendidos novamente” virou bordão e segue um meme nas redes sociais.

Próximo aos 80 anos, ao revelar ter uma vida sexual ativa, ele afirmou que “sexo nesta idade é normal. Tem o azulão aí” e também, em 2005, Zagallo lançou um novo bordão para elogiar o desempenho de Ronaldo Fenômeno: “A cabeça dele deve estar boa à beça. Cheia de euros”. Como o site da Jovem Pan mostrou, Zagallo também era muito supersticioso e tinha paixão pelo número 13, o que rendeu mais uma frase icônica: “Brasil campeão e Argentina vice, tem 13 letras”. Neste sábado, 6, clubes prestam homenagens ao ex-jogador e ex-técnico e fazem referências ao número do azar: “Zagallo eterno tem 13 letras”, exaltam.