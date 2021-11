5/5 - (3 votes)

Barcelos - Nesta última sexta-feira (26), a Empresa de Planejamento e Logística (EPL), ligada ao Ministério da Infraestrutura, realizou uma visita técnica para fazer o levantamento de engenharia e mercado no Aeroporto de Barcelos, no estado do Amazonas. O trabalho desenvolvido pela EPL, prevê a elaboração de um modelo de Parceria Pública-Privada (PPP), para conceder os serviços públicos no terminal de Barcelos e mais seis municípios, sendo eles: Parintins, Carauari, Coari, Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Lábrea e Maués.

Com R$ 380 milhões de investimentos previstos, o projeto contempla ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária com o objetivo de sanar as deficiências que prejudicam a prestação adequada dos serviços nos aeroportos.

Neste primeiro momento a equipe da EPL, composta por engenheiros civis e arquitetos, realizaram estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, para estruturar, ampliar e adequar e corrigir possíveis erros no projeto da Amazonastur, que vai permitir que a estatal desenvolva um novo modelo para exploração aeroportuária. Nesse que é o primeiro projeto de PPP de infraestrutura de transportes do Governo Federal.

Ainda segundo as informações da equipe da EPL, o objetivo do trabalho é contribuir para ampliar a integração da região Norte com as outras regiões brasileiras. Transformando esses aeroportos em vetores de desenvolvimento local. Os investimentos que serão feitos pela iniciativa privada vão resultar em impactos significativos para a sociedade e para a economia do município de Barcelos.

Em janeiro 2021, a equipe da EPL retorna à Barcelos para a segunda etapa, que será a sondagem e estudos do PCN (Número de Classificação do Pavimento). Estes cálculos têm o objetivo de avaliar a condição estrutural das pistas de pouso e decolagem do aeroporto para assegurar a integridade estrutural da pista e segurança operacional das aeronaves e seus passageiros.