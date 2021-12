Avalie o post

A influenciadora contou que o projeto da casa é grande e que levará ao menos dois anos para que tudo fique pronto

Goiás – Virginia Fonseca compartilhou com seus quase 30 milhões de seguidores do Instagram, nesta quarta-feira (1), alguns detalhes da obra da mansão onde pretende morar com a família, em Goiânia, Goiás.

(Foto: Reprodução)

“Vão começar agora as construções. Olha só, é muito grande, aqui são quase 7 mil metros quadrados! A gente vai construir mais casa, nosso projeto ainda é aumentar a casa. Estamos com um projeto que vocês não têm noção. É muito grande”, explicou.

A influenciadora contou que o pé direito da casa será ampliado e que o quarto dela e do marido, Zé Felipe, será fora da casa. “O meu quarto e do Zé Felipe vai ser separado da casa. A casa vai ser ali e meu quarto com o Joseph vai ser aqui. A gente também vai fazer um estúdio para o Zé aqui na casa, vai ter uma sala para guardar meus recebidos, vai ter academia, vai ter tudo, até quarto para o segundo bebê”, disse ela.

Como a obra ainda está em fase inicial, Virginia explicou que em dois anos a mansão deve ficar pronta.

Assista ao vídeo:



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

