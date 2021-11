Avalie o post

Mundo – Um vídeo compartilhado no TikTok viralizou após uma briga entre duas idosas terminar com uma delas ‘expulsando’ o ‘Diabo mentiroso’ do corpo da outra. O caso aconteceu no Chile.

De acordo com internautas, a confusão da terceira idade teria acontecido devido uma delas estar com um grande saco que, supostamente, estaria dificultando a passagem e então foi empurrada pela outra.

Ao analisar as imagens, é possível escutar uma das mulheres, cuja identidade não foi revelada, dizer em espanhol: “Em nome de Jesus, seu diabo mentiroso! Você está amarrado à terra, está amarrado aos céus e debaixo da terra. Em nome de Jesus!”.

O suposto ‘exorcismo’ caiu na graça da web e já ultrapassa 11,6 milhões de visualizações desde que foi publicado. Internautas entraram na brincadeira fazendo diversas comparações: “Quando escuto um barulho de madrugada”; “Meu respeito para quem ficou sério, porque eu estaria rindo”; “Por que nunca me acontecem estas coisas?”.

Fonte