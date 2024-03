A seleção brasileira jogará nesta terça-feira (26) um amistoso contra Espanha, em Madri. O técnico do time brasileiro, Dorival Júnior, escolheu o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, para ser o capitão do jogo. A partida, organizada pela CBF e pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), tem como objetivo lutar contra o racismo enfrentado nos campos de futebol. Usando pela primeira vez a braçadeira de capitão, o jogador de 23 anos já possui uma extensa lista de jogos pela equipe do Brasil, sendo 27 partidas, 42 convocações e três gols marcados. O jogo será realizado às 17h30 (de Brasília). Ontem, Vini disse em entrevista coletiva “que tem cada vez menos vontade de jogar”, dado os ataques racistas que recebe há mais de um ano e meio. “Eles [jornalistas] têm que falar menos das coisas de errado que eu faço dentro de campo. Tenho apenas 23 anos, tenho muito a melhorar. É um processo natural, saí muito novo do Brasil, não pude aprender tantas coisas. Sigo estudando. Por que os repórteres da Espanha, que são mais velhos que eu, não podem estudar ?”, questionou o craque brasileiro, com os olhos cheios de lágrimas.

Vini Jr jogará “em casa” no estádio Santiago Bernabéu, lugar em que, geralmente, usa a camisa do Real Madrid. Desta vez, brilhará com o manto verde e amarelo. “Vai ser um sonho realizado poder jogar na minha casa, no Bernabéu, com a camisa da seleção, onde sempre sonhei estar. E, pela primeira vez, com a torcida contra. Mas será um duelo importante para as duas equipes, que são das maiores do mundo. Faz tempo que não se enfrentam. Gostamos de jogar contra as melhores”, destacou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os casos de racismo contra Vini Jr são frequentes em jogos na Europa, principalmente Espanha. O episódio que mais repercutiu e quase criou uma crise entre Brasil e Espanha foi no jogo entre Real Madrid e Valencia, quando o atacante sofreu ataques de grande parte da torcida. A partida organizada pela CBF tem um slogan “uma só pele, uma só identidade”, além de uma identidade visual nova para o ônibus e a cor do uniforme. Os jogadores usarão uma jaqueta em protesto aos ataques no momento da entoação dos hinos dos países, com a frase “uma só pele”, escrito em português, espanhol e inglês.