Agentes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atendem, na tarde desta quarta-feira (6/3), a uma ocorrência de queda de um avião da Polícia Federal (PF) no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). Informações preliminares indicam que, no local, há duas vítimas carbonizadas. Os dois mortos são servidores da PF. A matéria é do Metrópoles.

A PF lamentou e confirmou as mortes dos comandantes José de Moraes Neto e Guilherme de Almeida Irber, lotados na Coordenação de Aviação Operacional (CAOP) da corporação. O Sindicato dos Policiais Federais em Minas Gerais (Sinpef-MG) também divulgou nota lamentando as mortes no acidente.

A PF declarou luto oficial de três dias. O Diretor-Geral da instituição, Andrei Rodrigues, irá ao local.

A corporação também informou que já iniciou investigação para apurar as circunstâncias do acidente, e enviará nas próximas horas peritos especialistas em segurança de voo e acidentes aéreos para auxiliar nas apurações.

✈️ Veja o momento em que avião da PF cai em Aeroporto da Pampulha Segundo informações preliminares, há duas vítimas carbonizadas no local e uma foi socorrida pela aeronave do Corpo de Bombeiros pic.twitter.com/iiWzYpAGDO — Metrópoles (@Metropoles) March 6, 2024

Segundo os bombeiros, uma vítima do sexo masculino foi conduzida pela aeronave da Polícia Rodoviária Federal para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII.

A corporação ainda anunciou que o incêndio já teria sido contido. O avião, um monomotor, chegou a decolar e, instantes depois, perdeu altitude e caiu na área lateral da pista.

A PF aguarda as famílias das vítimas serem avisadas sobre as mortes no acidente aéreo para divulgar as identidades.

Em nota, o Aeroporto da Pampulha informou que os bombeiros “estão empenhados no cumprimento dos protocolos de segurança e atendimento após ocorrência com aeronave modelo Cessna 208B”.

A ocorrência se deu fora da faixa de pista e, por isso, pousos e decolagens seguem com fluxo normal.

A Força Aérea Brasileira comunicou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) localizados no Rio de Janeiro (RJ) foram acionados para atender à ocorrência.