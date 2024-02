Três sobreviventes do acidente aéreo que deixou dois mortos na Flórida, Estados Unidos (EUA), na última sexta-feira (9), conseguiram escapar correndo do avião em chamas, após aterrissagem numa rodovia interestadual. As imagens do sinistro foram divulgadas neste fim de semana na internet – veja no fim da matéria.

Segundo a imprensa norte-americana, a aeronave caiu por volta das 15h15 (no horário local). Conforme a Patrulha Rodoviária da Flórida, o avião colidiu com um veículo.

Cinco pessoas estavam a bordo do jato de modelo Bombardier Challenger 600, de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA), na sigla em inglês).

Autoridades norte-americanas confirmaram duas mortes e três sobreviventes no acidente. O estado de saúde deles ainda é desconhecido.

De acordo com informações preliminares do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), na sigla em inglês), a aeronave teria apresentado uma falha no motor duplo ao se aproximar do aeroporto de Naples, na Flórida. O NTSB investiga o caso.

Um relatório com informações sobre o acidente aéreo deve ser disponibilizado dentro de 30 dias pela equipe de investigação norte-americana.

