A garçonete que morreu na madrugada deste domingo (10) após ter sido atropelada dentro do bar onde trabalhava, foi identificada como Gabriela Pinto Gomes, de 25 anos.

O caso no “Buteco da Ponta”, na av. Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital amazonense.

Gabriela era venezuelana e trabalhava no local há muitos anos. No momento do acidente, ela estava arrumando o bar para finalizar o expediente.

Testemunhas relataram que o motorista da picape, modelo Chevrolet S10, estava visivelmente embriagado quando invadiu o bar com o carro.

O teste de bafômetro apontou que o condutor, identificado como Ronaldo, apresentou um índice de 0,56 miligrama por litro de sangue (mg/L) no teste do bafômetro, ultrapassando o limite tolerado pela lei, que é de 0,34 mg/L.

Ronaldo Ribeiro Mota Júnior, de 24 anos, passou por audiência de custódia na noite deste domingo (10) e pode responder por crimes de trânsito, incluindo homicídio doloso e lesão corporal culposa.

VEJA O VÍDEO