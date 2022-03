Avalie o post

Vídeo do momento foi registrado por passageiro e recebeu mais de 7 milhões de visualizações

Dubai – Passageiros de um avião cantaram em coro a música infaltil ‘Baby Shark’ para acalmar um bebê que chorava muito. Um vídeo do momento divulgado nas redes sociais acabou viralizando e foi visto mais de 7 milhões de vezes.

O caso aconteceu em um voo que ia de Dubai, nos Emirados Árabes, até a cidade de Tirana, na Albânia. Ao perceber que a criança não parava de chorar, um dos passageiros teve a ideia de animá-la cantando Baby Shark e foi acompanhado por outras pessoas que seguiram a canção em coro.

O vídeo foi divulgado na semana passada no TikTok pelo apresentador de rádio Parikshit Balochi, que estava sentado ao lado do pai que tentava consolar a criança. Rapidamente o vídeo foi compartilhado milhões de vezes.

Em entrevista a jornais locais, o radialista falou sobre o momento. “Primeiro, as pessoas sentadas ao redor dele tentaram distraí-lo, mas quando nada funcionou, um grupo de pessoas, incluindo eu, começou a cantar Baby Shark e mais pessoas se juntaram”, disse ele.

Veja o vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

