O motociclista Ranyere Gomes de Oliveira, de 40 anos, morreu e outros três ficaram feridos ao serem atingidos por um carro, modelo picape Strada, no sábado (6), na AM-070 (Manaus-Iranduba-Manacapuru), próximo a entrada de Paricatuba, no município de Iranduba – 27 km de Manaus.

Um comboio de motociclistas trafega pela estrada quando foi atingido pelo carro que saiu de um ramal na beira da estrada.

Um motoqueiro morreu no local e outros três precisaram de atendimento médico. O motorista do carro sofreu apenas escoriações. Ainda não se tem informações sobre a identidade das

vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para socorrer as vítimas. As equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Perícia foram acionadas para a perícia e remoção do corpo.

