O motociclista Gabriel Guilhermino Costa Santos morreu, na manhã deste sábado (13), em um acidente envolvendo um fio de poste de energia, na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona sul de Manaus. As informações são do D24AM.

De acordo com a publicação, o motociclista estava trafegando na avenida sentido bairro e se deparou com um fio que estava no meio da via.

A vítima acabou se enrolando no fio, foi puxado e teve a perna fraturada. Outros motoristas que estavam trafegando pela avenida ainda tentaram socorrer o homem que não resistiu.

A equipe do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. Não há informações ainda de como o fio se soltou e ficou atravessado na avenida.