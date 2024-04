Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma adolescente, 12, conseguiu escapar de uma tentativa de estupro no município de São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus). O homem, 43, foi preso pelo crime. A matéria é do D24AM.

O vídeo mostra que a tentativa de estupro aconteceu na segunda-feira (8). Por volta das 6h30, a adolescente estava caminhando numa rua e o homem também estava caminhando ao lado dela. Em um determinado momento, o homem se aproxima e leva a vítima para uma espécie de beco.

Passa alguns minutos e a menina consegue sair do beco e foge correndo pela rua. As imagens chegaram até a polícia que conseguiram localizar o suspeito e a vítima. A adolescente foi ouvida e, em seguida, encaminhada ao Centro de Referência de Assistência Social (Creas) do município para escuta.

Segundo o delegado Fernando Damasceno, que está respondendo pela 52ª DIP de São Paulo de Olivença, o autor foi identificado e preso, ainda na segunda-feira (8). Ele foi levado para audiência de custódia e a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O indivíduo já havia sido preso alguns anos atrás, pelo mesmo delito, em Santo Antônio de Iça (a 880 quilômetros de Manaus).

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

VEJA O VÍDEO