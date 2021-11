Avalie o post

O homem morreu no local | Foto: Suyanne Lima

MANAUS (AM)- Após ser perseguido por criminosos, um homem identificado como Ediberto Beltrão, de 42 anos, foi executado a tiros na manhã desta terça-feira (8), dentro de mercadinho situado na rua Comendador José Cruz, no conjunto Viver Melhor 1, na Zona Norte de Manaus.

Testemunhas informaram que a vítima estava sendo perseguida por criminosos quando tentou fugir de criminosos ao entrar no estabelecimento comercial.

Ediberto ainda entrou no banheiro, mas foi atingido com tiros no peito. Os suspeitos fugiram e não foram identificados.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), constatou o óbito da vítima. O local foi isolado por policiais militares da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A perícia deve identificar a quantidade dos disparos. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.



| Foto: Suyanne Lima

Veja a transmissão do caso:

Um homem identificado como Adriano de Castro Libório, que trabalhava como motorista de corrida por aplicativo, de 31 anos, foi executado a tiros em um condomínio localizado na rua Professor Paulo Graça, no bairro Lago Azul, na Zona Sul de Manaus.

Conforme repassado pelo pai da vítima aos policiais civis do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), indivíduos ainda não identificados surpreenderam Adriano e efetuaram vários tiros contra a vítima. Há a suspeita que eles tenham entrado pelos fundos do condomínio.

Leia mais:

Vídeo: "Shrek" é preso por morte de gêmeos na Compensa

Vídeo: PM interrompe show de MC e dispara contra o público

Vídeo: homem é preso por matar namorada com tiro na cabeça

3042-1006

[email protected]

Fonte