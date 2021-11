Avalie o post

Brasil — Fã de Marília Mendonça foi convidada pela dupla Henrique e Juliano para homenagear a cantora em um show realizado na última quarta-feira (16) e acabou gerando comoção em um dos sertanejos.

A cantora Clara Garcia está sendo assunto nas redes sociais após ter a voz parecida com a da ”rainha da sofrência”, até mesmo Henrique não conteve a emoção ao lembrar da amiga.

Veja:

No vídeo publicado pela cantora, é possível ver Henrique sentado no palco aos prantos.

“Pra finalizar eu preciso agradecer a vocês Henrique e Juliano por serem assim, simples, humildes, carismáticos, obrigada por me proporcionarem tanta emoção, vocês realizaram um sonho”, disse ela.

O momento comoveu os seguidores da cantora que está cada vez mais conhecida em Goiânia. “Lembra muito a Marília, arrepiei aqui”, disse um. “Tem o mesmo carisma”, elogiou outro. “Força meninos”, disse um terceiro comovido com a emoção da dupla.

LÉO AINDA NÃO SABE DA MORTE DA MÃE

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça e avó de Léo, contou no Fantástico deste domingo (14) que o neto ainda não sabe sobre a morte da mãe.

Na primeira entrevista após a morte da cantora, ela disse que os dois não conversaram ainda sobre o tema. Como o pequeno está com menos de dois aninhos, ainda não entende o que está acontecendo.



