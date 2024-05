O filho do ex-prefeito de Manaus e ex-senador pelo Amazonas, Arthur Virgílio Neto (PSDB-AM), Arthur Bisneto, de 44 anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (28), em um condomínio residencial, na zona Oeste da capital amazonense. Ele foi ex-deputado federal mais votado do Amazonas em 2014 com 250,9 mil votos e ex-deputado estadual, além de vereador por Manaus.

A ambulância do Samu ainda chegou a ser acionada, mas ao chegar no local só constatou o óbito do ex-parlamentar. Segundo vizinhos, o pai de Bisneto está em São Paulo. Um morador chegou a gravar um vídeo com imagens da ambulância parada na porta da casa e indo embora após a constatação.

Pelo rede social X – antigo Twitter o Virgílio escreveu sobre a morte do filho: “Meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos!”.

Bisneto também foi deputado estadual na Assembleia Legislativa, por dois mandatos, e vereador na Câmara Municipal de Manaus. Seu último cargo público foi de secretário-chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus, na última gestão do pai, o ex-prefeito Arthur Virgílio Neto.

Ele foi eleito vereador em 2000 e ocupou por três legislatura, 2002, 2006, 2010, o cargo de deputado estadual. Em 2014 foi eleito deputado federal.

Foi presidente do PSDB do Amazonas e vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Na Câmara dos Deputados assumiu a vice-liderança do Bloco da Oposição. Era membro titular na Comissão de Minas e Energia (CME) e na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (Cindra) e suplente na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI).

Ainda não foi divulgado o local do velório e onde será enterrado o ex-parlamentar amazonense.

NOTA DE PESAR

“Nenhum pai ou mãe deveria passar pela dor de perder um filho. Minha solidariedade ao ex-prefeito Arthur Neto e família pela morte do seu amado Arthur Bisneto. Que Deus o receba com glórias e conforte o coração dos familiares e amigos”, disse o governador.

“O governador Wilson Lima se solidariza com amigos e familiares de Arthur Bisneto, desejando serenidade e paz para todos que estão com o coração enlutado, neste momento de dor.

