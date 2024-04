O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com disparos de arma de fogo na região do pescoço, neste sábado (6), em uma área de matagal no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital amazonense. A vítima trajava bermuda jeans, camisa e tênis. A matéria é do D24AM.com.

De acordo com a polícia, a equipe recebeu a denúncia de encontro de cadáver em uma área de matagal no bairro. Ao chegarem ao local, os homens entraram por uma caminho de trilha até encontrar o corpo. A vítima ainda nãoi foi identificada.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) realizou o procedimento de perícia e constatou que havia duas perfurações de disparos de arma de fogo na região do pescoço.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo e o crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

