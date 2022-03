Avalie o post

Sertanejo foi premiado na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja

O cantor Fenando Zor, que faz dupla com Socoraba, ficou emocionado ao receber o troféu Grammy Latino. O cantor produziu o projeto Tempo de Romance, da dupla Chitãozinho e Xororó, trabalho que doi premiado com a categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

“Que emoção, gente!!! Só quem trabalha com música sabe da importância e da honra em receber um Grammy! Eu busquei por isso a minha vida inteira, eu tô muito feliz!!! Que honra ter o meu trabalho reconhecido, que honra colaborar com os meus ídolos e amigos @chxoficial! Obrigado, obrigado, obrigado! @latingrammys”, escreveu Fernando na publicação.

O cantor foi anunciado como ganhador da categoria em novembro de 2021, mas a estatueta chegou na casa do sertanejp na noite de sexta-feira (18).

Veja o Vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

