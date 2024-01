Em mais um episódio de tensão no Big Brother Brasil 2024, a participante paraense Alane novamente direcionou críticas à colega amazonense Isabelle Nogueira durante a festa realizada no último sábado (27). Enquanto Isabelle se divertia na pista de dança, Alane compartilhou suas impressões com Deniziane, afirmando que Isabelle não transmite uma boa energia.

“Não é uma pessoa burra, é uma pessoa que talvez se aproxime por jogo, e a forma dela de jogar não é a minha. As pessoas que talvez não sintam essa energia que a gente sente, caem nela por ela ser legal, mas eu não caio!”, declarou Alane.

A participante paraense ainda revelou que tem adiado um confronto direto com Isabelle, pois ainda não considera válida a justificativa para tal atitude. “Eu acho complicado eu falar assim: ‘Oi Tadeu, o meu voto de hoje é nela porque sinto que ela tem uma energia que faz mal para o ambiente e pesa'”, acrescentou Alane.

Posteriormente, Alane e Deniziane mencionaram ter algo a dizer sobre Isabelle, mas expressaram receio de discutir o assunto dentro do programa, prometendo abordar a questão fora da casa.

Esse não é o primeiro episódio de tensionamento entre as duas participantes, e a postura de Alane vem sendo mal recebida por espectadores nortistas, que esperavam uma união entre as representantes da região. Além disso, Alane tem manifestado a intenção de confrontar Isabelle, sem apresentar um motivo claro para tal atitude.