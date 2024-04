O viaduto Rei Pelé, que está sendo construído na Bola do Produtor, zona Leste de Manaus, ganhou forma após 18 vigas protendidas serem implantadas. No domingo (31/3), as equipes finalizaram o transporte e a instalação das peças em trechos das avenidas Autaz Mirim e Camapuã.

Após a realocação dos postes de energia elétrica, três peças serão implantadas na avenida Camapuã. A concessionária de energia foi acionada e deve fazer o remanejamento dos postes nos próximos dias. Enquanto isso, as equipes antecipam os trabalhos e atuam na confecção do tabuleiro, acima das vigas protendidas.

No fim de semana, as rotas de ônibus foram afetadas pelas interdições em trechos das avenidas Camapuã e Autaz Mirim, conforme previamente divulgado pela prefeitura. Nesta segunda-feira (1º/4), o tráfego volta à condição anterior à colocação das vigas, ainda com trecho da avenida Autaz Mirim, próximo à rotatória do Produtor, interditado.