O prefeito de Manaus, David Almeida, lamentou o assassinato dos médicos veterinários, Isaac Ramos, e Mauro Gomes de Souza, o “Mauro Animalesco”

Manaus – Dois médicos veterinários foram assassinados a tiros na noite desta sexta-feira (10), dentro de uma clínica veterinária localizada na rua Visconde de Santa Cruz, na zona norte de Manaus. As vítimas foram identificadas como Mauro Gomes de Souza, 56, o conhecido “Mauro Animalesco”, e Isac Ramos, 46.

Segundo informações repassadas à polícia, testemunhas contaram que os dois estavam na recepção da clinica, quando foram surpreendidos por criminosos que se passaram por clientes e atiraram contra às vitimas. Após o crime, os suspeitos fugiram.

Um dos médicos é o “Mauro Animalesco” . Ele foi candidato pelo partido ‘Avante’ nas eleições de Manaus em 2020.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu os corpos. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

“Duas pessoas queridas assassinadas de uma forma tão bárbara e covarde. Que Deus em sua infinita misericórdia, receba o Mauro e o Isaac, em sua morada eterna, e seja o alento de suas famílias e amigos”, declarou o prefeito.

Conforme as informações preliminares da polícia, Mauro e Isaac estavam no interior da clínica veterinária, quando duas pessoas chegaram ao local, se passando por clientes e efetuaram os disparos, fugindo em seguida.

