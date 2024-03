A pole position de Max Verstappen se converteu em vitória para o holandês no GP da Arábia Saudita neste sábado (9), apesar de uma breve liderança de Lando Norris – por estender a vida útil de seus pneus médios no início da prova. Sergio Pérez ainda garantiu a dobradinha da RBR ao chegar em segundo, mesmo punido em 5s por quase bater com Fernando Alonso nos boxes. Charles Leclerc foi terceiro colocado, levando seu primeiro pódio da temporada.

O triunfo simbolizou, também, o centésimo pódio de Verstappen na carreira. Além disso, o tricampeão deixará o Circuito de Jeddah com sua 55ª vitória do currículo, tendo se estabelecido ainda em 2023 como o terceiro maior vencedor de todos os tempos.

Um dos destaques da prova foi a estreia de Oliver Bearman na Ferrari. O adolescente de apenas 18 anos foi convocado para substituir Carlos Sainz, diagnosticado com uma apendicite. Ele largou em 11º e cruzou a linha de chegada em sétimo lugar.

A F1 retorna daqui a duas semanas com o GP da Austrália no Circuito de Melbourne, em 24 de março, válido como a 3ª etapa da temporada.

