Piloto holandês de 24 anos conquistou o primeiro título da carreira no GP de Abu Dhabi, neste domingo (12)

Abu Dhabi – Max Verstappen é o campeão mundial da temporada de 2021 da Fórmula 1. O piloto holandês de 24 anos ultrapassou Lewis Hamilton na última volta do GP de Abu Dhabi, neste domingo (12), e conquistou o primeiro título mundial da carreira.

(Foto: Reprodução/Twitter/@F1)

Verstappen largou da pole position, mas perdeu a liderança para Hamilton, que dominou a corrida. Na última volta, porém, após a entrada do safety car — devido à batida de Nicholas Latifi —, o piloto da Red Bull se aproximou do rival e conseguiu recuperar o primeiro lugar.

Com a vitória, ele se tornou o primeiro holandês campeão da história da F-1. Verstappen venceu a 10ª corrida nesta temporada e terminou o Mundial à frente do heptacampeão mundial Hamilton, que ficou na segunda colocação. Carlos Sainz completou o pódio, em terceiro lugar.

